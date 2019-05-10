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فيديو يفضح التناقضات التركية : تدعي حرية الصحافة وأغلقت 149 مؤسسة إعلامية!
متابعات الخليج 365 - الرياض
فضح مقطع فيديو التناقضات التركية، حيث تدعي حرية الصحافة ولكنها تحبس الصحفيين وتنكل بهم ليل نهار.
وهاجمت تركيا الإعلام السعودي واتهمته بعدم الحيادية، وتملصت من إساءتها المتكررة للقيادة السعودية، في الوقت الذي أغلقت فيه 149 مؤسسة إعلامية تركيا، واحتجزت 243 صحفيًّا خلال عام 2019 الجاري أي في أقل من 6 أشهر فقط.
وحلت تركيا في المركز 157 من بين 180 دولة في حرية الصحافة، كما وصفت منظمات حقوقية تركيا مؤخرًا بأنها “أكبر سجن للصحفيين في العالم”.
وأصبحت تركيا تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، أكبر سجانة للصحفيين مع اعتقالها المئات منذ محاولة الانقلاب التي باءت بالفشل في يوليو 2016، حيث وجهت أنقرة للصحفيين تهمًا بارتكاب جرائم إرهاب نتيجةً لكتابتهم مقالات أو منشورات شاركوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو آراء عبروا عنها، كما تلقى العديد منهم أمثال أحمد ألتان أحكامًا بالسجن مدى الحياة.
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