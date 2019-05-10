أمانة الرياض: الأعمال اليومية للنظافة تغطي 80 ألف شارع

2019-05-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبذل فرق النظافة بأمانة منطقة الرياض، جهودًا يومية لجمع وإزالة النفايات الناتجة من الوحدات السكنية والمحلات التجارية والاستراحات والشوارع والميادين بمتوسط رفع يومي يبلغ ٩،٨٦٠ طن من النفايات وفق برنامج زمني محدد يغطي كامل أرجاء المدينة لخدمة ٧ ملايين ساكن وقرابة المليون وحدة سكنية.

وتغطي أعمال النظافة اليومية التي تنفذها أمانة منطقة الرياض مسارات ٨٠ ألف شارع لجمع النفايات، كما تقوم بتفريغ ٢٠٠ ألف حاوية نفايات يوميًّا، وتنفذ أعمال الالتقاط وكنس باستخدام 1,925 آلة ومعدة مخصصة لنقل وضغط وتفريغ النفايات.

ويبلغ إجمالي عدد العمالة التي تتولى تنفيذ أعمال النظافة بمدينة الرياض ١٠،٨٣٣ عاملًا، منهم ٥٦٩٦ لأعمال التقاط النفايات المبعثرة والكنس اليدوي والتي يقدر حجمها اليومي بـ٤٥٩ طنًّا.

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وفي إحصائية لحجم النفايات الصلبة بمدينة الرياض خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان الحالي، أوضحت أمانة الرياض أن حجم النفايات ارتفعت بزيادة قدرها ٣٨٤٣ طنًّا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ إجمالي الأيام الثلاثة في العام الحالي ٣٧،٣٢٧ طن مقابل ٣٣،٤٨٤ طن في العام السابق لنفس الفترة.

وأشارت أمانة منطقة الرياض إلى أن تعاون السكان يعد أحد أبرز عوامل نجاح خططها اليومية للحفاظ على نظافة المدينة، مثمنة تخلصهم من النفايات في الأماكن المخصصة لها وإخراجها ما بين الساعة ٧.٣٠ مساء و ٩.٣٠ مساء، ليتم رفعها في الوقت المناسب.

ورحّبت أمانة منطقة الرياض باستقبال مقترحات السكان واستفساراتهم عبر الرقم الإلكتروني الموحد: 940.