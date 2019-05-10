سكني يُسلم أكثر من 2000 أرض مجانية لمستفيديه خلال الشهر الماضي

2019-05-10

متابعات الخليج 365 - واس

واصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، حيث تم خلال شهر أبريل الماضي تسليم 2057 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم أن التسليم لهذا الشهر شمل 449 قطعة أرض للمواطنين المستحقين في منطقة نجران، إضافة إلى 334 أرض في منطقة مكة المكرمة، فيما استلم 177 مواطن في منطقة المدينة المنورة أرضهم المجانية، أما في منطقة الرياض فقد بلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 174 أرضاً، وفي المنطقة الشرقية تم تسليم 159 قطعة أرض، و153 أرضاً في منطقة الحدود الشمالية، يقابلها 134 أرضاً في حائل، و134 أراضاً في منطقة جازان، كذلك سلمت وزارة الإسكان 126 أرضاً سكنية في منطقة عسير، و121 أرضاً في منطقة الباحة، كما تسلم 62 مواطناً في منطقة القصيم أراض مجانية، و29 مواطناً في الجوف، و5 أراضي في منطقة تبوك.



من جهته، أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على حرص الوزارة على تنويع الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين بما يتناسب مع رغباتهم، لافتاً الانتباه إلى أن عمليات التسليم للأراضي مستمرة بشكل شهري في جميع مدن ومناطق المملكة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تسليم الأراضي المجانية في مختلف المحافظات بمساحة تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 للقطعة الواحدة، مبيّناً أن برنامج “سكني” أعلن مطلع العام الجاري عن تخصيصه لـ 50 ألف قطعة أرض مجانية، ليتجاوز إجمالي عدد الأراضي المخصصة للمواطنين منذ انطلاق البرنامج 207 آلاف قطعة أرض مجانية تشمل جميع المناطق واستفادت منها مختلف الفئات، وذلك وفقاً لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني، حيث تتواصل عمليات التسليم في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

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وأضاف: “يُعد خيار الحصول على أرض مجانية أحد الخيارات التي يقدمها برنامج “سكني” لمستفيديه، حيث تم تنويع الخيارات بما يلبي رغبات جميع المواطنين المسجلين في برامج الدعم السكني، لافتاً إلى أن هذه الخيارات تشمل أيضاً الحصول على فيلا جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء في مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو للبناء الذاتي لمن يملكون أراض، وتحويل التمويل القائم إلى مدعوم للمستفيدين الذين تملكوا خلال فترة انتظارهم.



ويذكر أن البوابة الالكترونية لبرنامج “سكني” قد أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول الكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.