خبز الميفا يجذب زوار سوق أبها الرمضاني

2019-05-10

متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن الأحمري

توافد عدد كبير من زوار السوق الرمضاني بأبها إلى إحدى بسطات الأسر المنتجة داخل السوق، والتي تخص امرأة تتفنن في صنع خبز الميفا.

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وجلبت المرأة إلى بسطتها عدة ميافي وأشعلت النار فيها ثم صنعت خبز الميفا والذي يعد من الأكلات الشعبية الشهيرة في المنطقة.

الجدير بالذكر أن هذه المرأة يساعدها في عملها بناتها الثلاث اللاتي يعملن على بيع وتقديم الأكلات الرمضانية.