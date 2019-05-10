الان تتابع “الأرصاد” تحذّر: أمطار وأتربة على هذه المناطق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيها متقدما يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع شبه انعدام في الرؤية على منطقة الرياض، يشمل محافظات ومراكز الحريق، والخرج، والدلم، والدوادمي، والرياض، والرين، والمزاحمية، وحوطة بني تميم.
وأوضحت الهيئة أن بداية الإنذار من الساعة: 03:45 من مساء اليوم (الجمعة)، وحتى الساعة: 02:00 من صباح غدٍ (السبت).
كما أصدرت الهيئة تنبيهاً عن أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية على المنطقة الشرقية، يشمل محافظات ومراكز الجبيل، والخفجي، والنعيرية، وحفر الباطن، رأس تنورة، بداية الساعة 05:00 من مساء اليوم (الجمعة) وحتى الساعة: 02:00 من صباح غدٍ السبت.
كما حذرت من رياح مثير للاتربة على المدينة المنورة وتشمل (الحناكية – العيص- المهد – بدر – خيبر –ينبع).
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