أمير الرياض يشكر جامعة شقراء لإقامتها ندوة “الهوية الوطنية في ضوء التحديات المعاصرة”

عبر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره لمعالي مدير جامعة شقراء أ.د عوض بن خزيم الأسمري وجميع العاملين بالجامعة ، وذلك بمناسبة إقامة ندوة “الهوية الوطنية في ضوء التحديات المعاصرة” ، وتمنى سموه في خطاب الشكر والتقدير الذي تلقاه معالي مدير الجامعة التوفيق والسداد لجامعة شقراء.

من جهته قدم معالي مدير جامعة شقراء باسمه وباسم منسوبي جامعة شقراء شكره لسمو الامير فيصل بن بندر على ما يقدمه سموه من رعاية ودعم واهتمام لجامعة شقراء ، مبينا ان هذا الدعم والرعاية يعطي الجامعة دّافع قوي لاستمرار مسيرة التطوير على كافة المستويات في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله-.

وكانت جامعة شقراء قد اقامت ندوة علمية عن الهوية الوطنية في ضوء التحديات المعاصرة بتاريخ 27-6-1440 بموافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ، وقدّمها فضيلة الشيخ معالي الدكتور عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، والدكتور عبدالله الفوزان عضو مجلس الشورى والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وحظيت بحضور وتفاعل كبير من منسوبي وطلاب الجامعة ، ومن اوساط المجتمع بمحافظات الجامعة .