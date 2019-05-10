شكرا لقرائتكم خبر عن الرياح تُسقط سقالات سارية جبل المقيصرة في محايل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير)
أدت السيول التي شهدتها بلدة أخمرين إلى تلفيات في الطرق المؤدية للبلدة، وجريان أودية ضمين وضمون وذا امسلب.
وشهدت مُحافظة محايل عسير مساء اليوم (الجمعة) هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح سطحية عالية السرعة، تسببت في سقوط سقالات وانحناء سارية العلم بجبل المقيصرة، والذي سبق إنزال العلم منه وتوجد به أعمال صيانة.
وأوضح رئيس بلدية محايل عسير سعيد بن علي آل مصمع، أنه سبق إنزال العلم من فترة لإجراء أعمال صيانة السارية، إلا أن الأمطار والرياح الشديدة التي شهدتها محافظة محايل أدت إلى سقوط السقالات وانحناء بالسارية.
وأكد آل مصمع أنه لم ينتج عن ذلك أي إصابات، لافتاً إلى أنه تم إغلاق المنطقة المحيطة وفصل التيار الكهربائي عنها، مشيراً إلى أنه سيتم إكمال أعمال الصيانة.
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