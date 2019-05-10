السفارة السعودية في السودان تدشن «إفطار عابر طريق»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم) دشنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى السودان، اليوم (الجمعة)، إفطار عابر طريق أمام السفارة بالخرطوم بالتعاون مع منظمة بواعث الخيرات الخيرية. دشنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى السودان، اليوم (الجمعة)، إفطار عابر طريق أمام السفارة بالخرطوم بالتعاون مع منظمة بواعث الخيرات الخيرية. وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر أثناء مشاركته بتوزيع الإفطار على المستفيدين «إن الهدف من فكرة توزيع الإفطار هو دعم الأشقاء بالسودان وعابري الطريق خلال هذا الشهر الكريم»، مؤكداً وقوف المملكة مع الشعب السوداني في جميع المجالات.



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