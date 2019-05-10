السعودية | السفارة السعودية بالسودان تنظم إفطار "عابر طريق" بالخرطوم

شكرا لقرائتكم السفارة السعودية بالسودان تنظم إفطار "عابر طريق" بالخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نظمت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى السودان عصر اليوم إفطار عابر طريق من أمام السفارة بالخرطوم بالتعاون مع منظمة بواعث الخيرات الخيرية.

وقام السفير علي حسن جعفر، سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان، بتوزيع الإفطار بحضور عدد كبير من المستفيدين، ويأتي إفطار عابر طريق على نهج الخير الوافر المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية.

وقال السفير إن الهدف من فكرة توزيع الإفطار هو دعم السفارة للأشقاء بالسودان وعابري الطريق خلال هذا الشهر الكريم، مؤكداً دعم بلاده للشعب السوداني في كافة المجالات.