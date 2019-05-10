، "تحفيظ الخرمة" يطلق مبادرة "نجوم حقيقيون".. شاهدها بالصور ،

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احتفت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرمة؛ بطلابها الخاتمين لكتاب الله، ووضعتْ صورهم في اللوحات الإعلانية بشوارع المحافظة، وذلك في مبادرة نالت استحسان سكان المحافظة وزائريها.
وتأتي "المبادرة" تحت عنوان "نجوم حقيقيون"؛ في إشارة إلى أنهم هم النجوم الفعليون، وليس من تصنعهم شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح مدير العلاقات العامة بالجمعية "فهد السبيعي"، أن المبادرة تجربة جديدة الهدف منها تحفيز حافظي كتاب الله، وإبراز جهود الجمعية، وكذلك تحفيز الأبناء الذين لم يلتحقوا بحلقات التحفيظ بعد.
الجدير بالذكر أن جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخرمة تشرف على خمسة مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، وخمس عشرة دارًا نسائية، تَضُم أكثر من ألف وخمسمائة طالب وطالبة، و١٥٠ معلمًا ومعلمة للقرآن الكريم.
"تحفيظ الخرمة" يطلق مبادرة "نجوم حقيقيون".. شاهدها بالصورصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-10
احتفت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرمة؛ بطلابها الخاتمين لكتاب الله، ووضعتْ صورهم في اللوحات الإعلانية بشوارع المحافظة، وذلك في مبادرة نالت استحسان سكان المحافظة وزائريها.
وتأتي "المبادرة" تحت عنوان "نجوم حقيقيون"؛ في إشارة إلى أنهم هم النجوم الفعليون، وليس من تصنعهم شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح مدير العلاقات العامة بالجمعية "فهد السبيعي"، أن المبادرة تجربة جديدة الهدف منها تحفيز حافظي كتاب الله، وإبراز جهود الجمعية، وكذلك تحفيز الأبناء الذين لم يلتحقوا بحلقات التحفيظ بعد.
الجدير بالذكر أن جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخرمة تشرف على خمسة مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، وخمس عشرة دارًا نسائية، تَضُم أكثر من ألف وخمسمائة طالب وطالبة، و١٥٠ معلمًا ومعلمة للقرآن الكريم.
10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440
08:50 PM
أكّدت أنها فرصة للتشجيع على التسجيل في برامجها
احتفت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرمة؛ بطلابها الخاتمين لكتاب الله، ووضعتْ صورهم في اللوحات الإعلانية بشوارع المحافظة، وذلك في مبادرة نالت استحسان سكان المحافظة وزائريها.
وتأتي "المبادرة" تحت عنوان "نجوم حقيقيون"؛ في إشارة إلى أنهم هم النجوم الفعليون، وليس من تصنعهم شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح مدير العلاقات العامة بالجمعية "فهد السبيعي"، أن المبادرة تجربة جديدة الهدف منها تحفيز حافظي كتاب الله، وإبراز جهود الجمعية، وكذلك تحفيز الأبناء الذين لم يلتحقوا بحلقات التحفيظ بعد.
الجدير بالذكر أن جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخرمة تشرف على خمسة مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، وخمس عشرة دارًا نسائية، تَضُم أكثر من ألف وخمسمائة طالب وطالبة، و١٥٠ معلمًا ومعلمة للقرآن الكريم.
، "تحفيظ الخرمة" يطلق مبادرة "نجوم حقيقيون".. شاهدها بالصور ،
المصدر : الخليج 365
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