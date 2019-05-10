، خلال ٩٠ يومًا.. "مجلس الوزراء" يوجه وزارة العمل بإعداد مشروع تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ،

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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز باسم "المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي".
وأكد القرار على إنشاء مركز باسم "المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي" يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، وأحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.
وتضمن القرار توجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقيام بإعداد مشروع التنظيم الخاص بالمركز، واتخاذ ما يلزم في شأن تعديل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وغيره من الأنظمة ذات الصلة التي ستتأثّر بإنشاء المركز، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز (90) يومًا من تاريخ هذا القرار.
وشدّد القرار على إعادة تقويم عمل المركز بعد مضيّ ثلاث سنوات من تاريخ إقرار تنظيمه، والنظر في مدى مناسبة تحويله إلى هيئة عامة وفقًا لذلك.
خلال ٩٠ يومًا.. "مجلس الوزراء" يوجه وزارة العمل بإعداد مشروع تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-10
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز باسم "المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي".
وأكد القرار على إنشاء مركز باسم "المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي" يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، وأحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.
وتضمن القرار توجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقيام بإعداد مشروع التنظيم الخاص بالمركز، واتخاذ ما يلزم في شأن تعديل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وغيره من الأنظمة ذات الصلة التي ستتأثّر بإنشاء المركز، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز (90) يومًا من تاريخ هذا القرار.
وشدّد القرار على إعادة تقويم عمل المركز بعد مضيّ ثلاث سنوات من تاريخ إقرار تنظيمه، والنظر في مدى مناسبة تحويله إلى هيئة عامة وفقًا لذلك.
10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440
08:42 PM
واتخاذ ما يلزم لتعديل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ستتأثر بإنشاء المركز
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز باسم "المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي".
وأكد القرار على إنشاء مركز باسم "المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي" يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، وأحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.
وتضمن القرار توجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقيام بإعداد مشروع التنظيم الخاص بالمركز، واتخاذ ما يلزم في شأن تعديل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وغيره من الأنظمة ذات الصلة التي ستتأثّر بإنشاء المركز، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز (90) يومًا من تاريخ هذا القرار.
وشدّد القرار على إعادة تقويم عمل المركز بعد مضيّ ثلاث سنوات من تاريخ إقرار تنظيمه، والنظر في مدى مناسبة تحويله إلى هيئة عامة وفقًا لذلك.
، خلال ٩٠ يومًا.. "مجلس الوزراء" يوجه وزارة العمل بإعداد مشروع تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ،
المصدر : الخليج 365
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