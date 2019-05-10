، مختصّ لـ"الخليج 365": لا تأثير لتناول التمر كعدد فردي أو زوجي على الصحة ،

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أكد مختص لـ"الخليج 365" أنه لا يوجد فرق بين تناول التمر كعدد فردي أو زوجي في التأثير على صحة الإنسان، موضحًا أن جسم الإنسان سوف يتعامل مع التمر معاملة واحدة.
جاء ذلك ردًّا على ما تردّد حول أن تناول التمور بأعداد فردية سيحوّل السكريات إلى كربوهيدرات تُكسب الجسم الطاقة، وفي حالة تناوله بأعداد زوجية فإن السكريات تتحول إلى سكاكر بسيطة وبوتاسيوم لا يستفيد منها الجسم، مشيرًا إلى أن جميعها ستتحوّل إلى جلوكوز بغضّ النظر عن العدد.
وتفصيلاً: قال أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد علي الأحمدي لـ"الخليج 365": لا يوجد فرق بين تناول التمر كعدد فردي أو زوجي في التأثير على صحة الإنسان، كما أن جسم الإنسان سوف يتعامل مع التمر سواء أكان العدد فرديًّا أو زوجيًّا معاملة واحدة في عمليات الهضم والامتصاص والتمثيل الغذائي.
وأضاف الدكتور الأحمدي أن جميعها ستتحوّل إلى جلوكوز بغضّ النظر عن العدد؛ لكي تتم الاستفادة منه كمصدر للطاقة، مبينًا أن مريض السكري يجب أن يعتدل في تناول أي شيء، سواء أكان ذلك تمرًا أو غيره، لكن لن يحدث شيء إذا أخذ ٤ تمرات على سبيل المثال.
وقال: فقط الإكثار منه سوف يرفع من نسبة جلوكوز الدم، وهذا غير جيد لمريض السكري، لافتًا إلى أن التمر يجب أن يكون جزءًا من الوجبة اليومية الصحية كباقي المواد الغذائية الأخرى من فواكه وخضار.
مختصّ لـ"الخليج 365": لا تأثير لتناول التمر كعدد فردي أو زوجي على الصحةقاسم الخبراني الخليج 365 2019-05-10
أكد مختص لـ"الخليج 365" أنه لا يوجد فرق بين تناول التمر كعدد فردي أو زوجي في التأثير على صحة الإنسان، موضحًا أن جسم الإنسان سوف يتعامل مع التمر معاملة واحدة.
جاء ذلك ردًّا على ما تردّد حول أن تناول التمور بأعداد فردية سيحوّل السكريات إلى كربوهيدرات تُكسب الجسم الطاقة، وفي حالة تناوله بأعداد زوجية فإن السكريات تتحول إلى سكاكر بسيطة وبوتاسيوم لا يستفيد منها الجسم، مشيرًا إلى أن جميعها ستتحوّل إلى جلوكوز بغضّ النظر عن العدد.
وتفصيلاً: قال أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد علي الأحمدي لـ"الخليج 365": لا يوجد فرق بين تناول التمر كعدد فردي أو زوجي في التأثير على صحة الإنسان، كما أن جسم الإنسان سوف يتعامل مع التمر سواء أكان العدد فرديًّا أو زوجيًّا معاملة واحدة في عمليات الهضم والامتصاص والتمثيل الغذائي.
وأضاف الدكتور الأحمدي أن جميعها ستتحوّل إلى جلوكوز بغضّ النظر عن العدد؛ لكي تتم الاستفادة منه كمصدر للطاقة، مبينًا أن مريض السكري يجب أن يعتدل في تناول أي شيء، سواء أكان ذلك تمرًا أو غيره، لكن لن يحدث شيء إذا أخذ ٤ تمرات على سبيل المثال.
وقال: فقط الإكثار منه سوف يرفع من نسبة جلوكوز الدم، وهذا غير جيد لمريض السكري، لافتًا إلى أن التمر يجب أن يكون جزءًا من الوجبة اليومية الصحية كباقي المواد الغذائية الأخرى من فواكه وخضار.
10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440
08:41 PM
"الأحمدي": جميعها ستتحوّل إلى جلوكوز بغضّ النظر عن العدد.. والأهم الاعتدال
أكد مختص لـ"الخليج 365" أنه لا يوجد فرق بين تناول التمر كعدد فردي أو زوجي في التأثير على صحة الإنسان، موضحًا أن جسم الإنسان سوف يتعامل مع التمر معاملة واحدة.
جاء ذلك ردًّا على ما تردّد حول أن تناول التمور بأعداد فردية سيحوّل السكريات إلى كربوهيدرات تُكسب الجسم الطاقة، وفي حالة تناوله بأعداد زوجية فإن السكريات تتحول إلى سكاكر بسيطة وبوتاسيوم لا يستفيد منها الجسم، مشيرًا إلى أن جميعها ستتحوّل إلى جلوكوز بغضّ النظر عن العدد.
وتفصيلاً: قال أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد علي الأحمدي لـ"الخليج 365": لا يوجد فرق بين تناول التمر كعدد فردي أو زوجي في التأثير على صحة الإنسان، كما أن جسم الإنسان سوف يتعامل مع التمر سواء أكان العدد فرديًّا أو زوجيًّا معاملة واحدة في عمليات الهضم والامتصاص والتمثيل الغذائي.
وأضاف الدكتور الأحمدي أن جميعها ستتحوّل إلى جلوكوز بغضّ النظر عن العدد؛ لكي تتم الاستفادة منه كمصدر للطاقة، مبينًا أن مريض السكري يجب أن يعتدل في تناول أي شيء، سواء أكان ذلك تمرًا أو غيره، لكن لن يحدث شيء إذا أخذ ٤ تمرات على سبيل المثال.
وقال: فقط الإكثار منه سوف يرفع من نسبة جلوكوز الدم، وهذا غير جيد لمريض السكري، لافتًا إلى أن التمر يجب أن يكون جزءًا من الوجبة اليومية الصحية كباقي المواد الغذائية الأخرى من فواكه وخضار.
، مختصّ لـ"الخليج 365": لا تأثير لتناول التمر كعدد فردي أو زوجي على الصحة ،
المصدر : الخليج 365
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