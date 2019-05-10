، الحكومة اليمنية: القصف الحوثي الجديد على مطاحن الغذاء في الحديدة جريمة إرهابية ،

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طالبت الحكومة اليمنية وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، بالتدخل العاجل لوقف تكرار قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمطاحن ومخازن الغذاء في مدينة الحديدة غرب اليمن.
وأكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة عبدالرقيب فتح أن الهجوم الإرهابي الجديد الذي استهدف المطاحن تزامنًا مع أعمال الصيانة الجارية لإعادة تشغيلها, مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمواجهة هذه الجرائم الإرهابية المتكررة بحق العمليات الإغاثية.
وشدد فتح على ضرورة تدخل الأمم المتحدة والعمل على نقل مخازن المنظمات الأممية من الحديدة ومناطق الانقلابيين إلى المحافظات المحررة وإيصال المساعدات الإغاثية إلى كافة المناطق عبر آلية تضمن عدم تعرضها للانتهاكات من قبل الإرهابيين وتطبيق خطة لا مركزية العمل الإغاثي المقدمة من الحكومة اليمنية والضامنة لتلافي أي انتهاكات قد تطال العملية الإغاثية.
الحكومة اليمنية: القصف الحوثي الجديد على مطاحن الغذاء في الحديدة جريمة إرهابيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-10
طالبت الحكومة اليمنية وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، بالتدخل العاجل لوقف تكرار قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمطاحن ومخازن الغذاء في مدينة الحديدة غرب اليمن.
وأكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة عبدالرقيب فتح أن الهجوم الإرهابي الجديد الذي استهدف المطاحن تزامنًا مع أعمال الصيانة الجارية لإعادة تشغيلها, مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمواجهة هذه الجرائم الإرهابية المتكررة بحق العمليات الإغاثية.
وشدد فتح على ضرورة تدخل الأمم المتحدة والعمل على نقل مخازن المنظمات الأممية من الحديدة ومناطق الانقلابيين إلى المحافظات المحررة وإيصال المساعدات الإغاثية إلى كافة المناطق عبر آلية تضمن عدم تعرضها للانتهاكات من قبل الإرهابيين وتطبيق خطة لا مركزية العمل الإغاثي المقدمة من الحكومة اليمنية والضامنة لتلافي أي انتهاكات قد تطال العملية الإغاثية.
10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440
08:41 PM
طالبت الأمم المتحدة بالتدخل العاجل
طالبت الحكومة اليمنية وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، بالتدخل العاجل لوقف تكرار قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمطاحن ومخازن الغذاء في مدينة الحديدة غرب اليمن.
وأكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة عبدالرقيب فتح أن الهجوم الإرهابي الجديد الذي استهدف المطاحن تزامنًا مع أعمال الصيانة الجارية لإعادة تشغيلها, مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمواجهة هذه الجرائم الإرهابية المتكررة بحق العمليات الإغاثية.
وشدد فتح على ضرورة تدخل الأمم المتحدة والعمل على نقل مخازن المنظمات الأممية من الحديدة ومناطق الانقلابيين إلى المحافظات المحررة وإيصال المساعدات الإغاثية إلى كافة المناطق عبر آلية تضمن عدم تعرضها للانتهاكات من قبل الإرهابيين وتطبيق خطة لا مركزية العمل الإغاثي المقدمة من الحكومة اليمنية والضامنة لتلافي أي انتهاكات قد تطال العملية الإغاثية.
، الحكومة اليمنية: القصف الحوثي الجديد على مطاحن الغذاء في الحديدة جريمة إرهابية ،
المصدر : الخليج 365
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