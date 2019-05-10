، بالصور.. الرياح القوية تسقط سارية العلم بمحايل عسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - آل مصمع: سيتم العمل على إكمال أعمال الصيانة

تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة "حسب رواية البلدية" في سقوط سارية العلم مساء اليوم الجمعة بجبل المقيصرة في محافظة محايل عسير.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية محايل عسير سعيد بن علي آل مصمع؛ أنه الخليج 365 إنزال العلم من فترة لإجراء أعمال صيانة السارية، إلا أن الأمطار والرياح الشديدة التي شهدتها محافظة محايل هذا المساء أدت إلى سقوط تلك السقالات وانحناء من السارية.

وأكد آل مصمع أنه لم يصب أحد بأذى وقد تم إغلاق المنطقة المحيطة به وفصل التيار الكهربائي عنها، وسيتم العمل على إكمال أعمال الصيانة واستبدال التالف.