، 12 طالبًا بجمعية تحفيظ الجبيل يؤمّون المصلين في صلاة التراويح ،

محمد بن مسعود - الدمام - السالم: مشروع وقف منار القرآن يخدم 5000 طالبة

شارك 12 طالبًا من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل في إمامة المصلين في صلاة التراويح هذا العام، في جوامع ومساجد المحافظة.

يأتي ذلك في إطار برنامج تأهيلي نفذته الجمعية لسدّ حاجة المساجد بالكفاءات من الأئمة المؤهلين لصلاة التراويح في رمضان، بالتعاون مع إدارة المساجد بالجبيل.

وأوضح مدير عام الجمعية الشيخ خالد الجبر في ملتقى وقف منار القرآن الإعلامي؛ أن جمعيات تحفيظ القرآن الكريم التي هيّأتها الدولة نبع للخير وبيئة تربوية تعمل على إخراج أجيال صالحة تعمل لصالح الدين والوطن، وتنمي فيهم الشعور والانتماء في نفوسهم، وربط هذه الأجيال بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال توجيهاته في التمسك بالوسطية في كل شيء والبعد عن الغلو والتشدد.

فيما قال عضو مجلس الإدارة عبدالله السالم: إن جمعية تحفيظ الجبيل تسير وفق خطة استراتيجية وهدف واضح في برامجها القرآنية ومشاريعها الوقفية؛ التعليمية منها والاستثمارية، مع الاستمرار والتطوير وتطبيقات التقنية التي تساير تعاملات الدوائر الحكومية وخدمة المستفيدين بإتقان والالتزام بأعلى معايير التقنية والجودة.

وأضاف السالم أن الجمعية تسعى لتلبية احتياجات المجتمع؛ ولذلك فإن مشروع وقف منار القرآن سوف يخدم 5000 طالبة حال اكتماله بإذن الله.

بدوره أوضح مدير المشاريع الوقفية بالجمعية عبدالرؤوف الناجم؛ أن مشروع وقف منار القرآن لإنشاء 4 مدارس نسائية، والذي دُشن برعايةٍ كريمة من أمير المنطقة الشرقية بتكلفة 50 مليون ريال قد بُدئ في تنفيذه وإنجاز نسبة 25%؛ حيث تم الانتهاء من تشييد مبنى الإدارة بمدرسة عائشة وتجري التشطيبات فيها، كما تم البدء في تصنيع الخرسانة الجاهزة للمدرسة بنسبة 90%. وفي المدرسة النسائية بحي عبداللطيف جميل فتم إنجاز 35%، و60% في المدرسة بحي الجوهرة، مبينًا أن من مشاريع الجمعية المستقبلية إنشاء فندق؛ حيث تم عقد شراكة مع شركة المهيدب لتصميم وتنفيذ وتشغيل، وجارٍ البحث عن مقاولين لإنشائه.