تحذيرات لمستخدمي الطرق بمكة من الغبار الكثيف

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا عاجلًا إلى مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة؛ نظرًا للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق بالمنطقة.

وقالت أمن الطرق، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يرجى أخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة؛ نظرًا إلى الغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق في منطقة مكة المكرمة -وتحديدًا طريق الرياض- الذي يحد مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قالت، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن الطريق الواقع بين المنطقتين يشهد عوالق ترابية وأتربة مثارة، وتكون درجة الحرارة الكبرى 41 درجة والصغرى 22 درجة، مع رياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية غربية، وسرعتها تُراوِح بين 16 و37 كيلومترًا/الساعة.

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وتشهد منطقة مكة المكرمة طقسًا غائمًا جزئيًّا، ودرجة الحرارة الكبرى 42 درجة والصغرى 26 درجة، مع رياح شمالية غربية إلى غربية، وسرعتها بين 15 و35 كيلومترًا/الساعة، وفي المدينة المنورة درجة الحرارة الكبرى 39 درجة والصغرى 20 درجة، ورياح جنوبية غربية إلى غربية، وسرعتها تُراوِح بين 15 و35 كيلومترًا/الساعة.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس الجمعة، توقعت فيه هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة.

وقالت الهيئة -في التقرير الذي نشره موقعها الإلكتروني- إن الفرصة لا تزال مهيأةً لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وعلى منطقتي الرياض والشرقية، كما يُتوقع تأثير العوالق الترابية على أجزاء من وسط المملكة وشرقها.