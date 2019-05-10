أمير الرياض يرعى حفل جمعية إنسان السنوي

تنظم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، حفل اجتماع الجمعية العمومية السنوي لعام 2019، في العاشرة مساء الأحد 7 رمضان 1440 الموافق 12 مايو 2019، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتننتال، تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وقال المدير العام للجمعية صالح بن عبدالله اليوسف، إن أعضاء الجمعية العمومية سيطلعون خلال الحفل السنوي لعام 2019 على تقرير مصور عن الإنجازات خلال العام الماضي، وسيتناول الحفل استعراض الحساب الختامي والأداء المالي للجمعية للعام الماضي، والموازنة التقديرية لعام 2019م، وسيتم تكريم كبار الداعمين للجمعية خلال العام الماضي.

كما سيتخلل الحفل فيلم تعريفي عن الجمعية ومجموعة من الفقرات الأخرى، بحسب اليوسف الذي أشار الدعم الذي تتلقاه الجمعيات الخيرية من قبل الحكومة الرشيدة، وما يحظى به العمل الخيري والاجتماعي من دعم واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأشاد في الوقت ذاته بالمتابعة الدائمة التي تتلقاها جمعية إنسان من لدن رئيس مجلس إدارتها الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية.