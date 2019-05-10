«الأرصاد» تُصدر تنبيهًا عاجلًا بخصوص طقس ممطر على عدة مناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على بعض مناطق المملكة.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ منطقة نجران (بدر الجنوب، حبونا، شرورة، نجران، يدمة)، تشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، ما تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وذلك من الساعة الثالثة والنصف عصرًا؛ حتى الحادية عشرة من مساء اليوم.

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وحذّرت الهيئة من تكوّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على محافظات (الطائف، تربة، رنية، المويه، وميسان والأجزاء المجاورة)، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، ودعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليماتها وإرشاداتها من خلال موقعها الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة، التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

كما نبّهت هيئة الأرصاد من هطول أمطار رعدي، مصحوبةً بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الباحة، وتشمل (الباحة، العقيق، بلجرشي، الحجرة، المخواة، المندق والأجزاء المجاورة لها)، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

