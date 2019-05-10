وصول 6.3 مليون معتمر وإصدار أكثر من 6.8 مليون تأشيرة عمرة

أعلن مؤشر العمرة الأسبوعي، اليوم الجمعة، إصدار (6884520) تأشيرة حتى أمس الخميس 4 رمضان.

وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة (6318407) معتمرين، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة (648882) معتمرًا، منهم (463999) في مكة المكرمة، و(184883) في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة (5669525) معتمرًا بعد أن أدوا العمرة والزيارة.

وأضاف مؤشر العمرة التابع لوزارة الحج والعمرة، أن وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية (5639309) معتمرين، وعن طريق المنافذ البرية (593199) معتمرًا، وسجل وصول (85899) معتمرًا عبر المنافذ البحرية

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أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت وبالترتيب: باكستان (1395097)، تليها إندونيسيا (907159)، بعدها الهند (606556)، ثم مصر (449603)، وتركيا خامسًا (295399)، وتأتي بعدها كل من الجزائر (287179)، واليمن (281029)، وماليزيا (264497)، والعراق (244746)، والأردن (175327).

يذكر أن مؤشر العمرة الأسبوعي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، ويقيس خمسة جوانب رئيسية تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن منَّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة، إضافة إلى أعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة البالغ عدهم (10744) موظفًا، منهم (8888) من الذكور و(1856) من الإناث.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوار، والوصول إلى مستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.