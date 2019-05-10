توجيه من مدير «هيئة المدينة» لمنسوبيها: اعملوا برفق ولين

شرع فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة بالعمل وفق خطة شهر رمضان المبارك للعام 1440هـ لعموم هيئات ومراكز المنطقة، وأفاد بيان صادر عن الرئاسة العامة للهيئة، اليوم الجمعة، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّ الخطة تتركَّز على تكثيف الحضور في الأسواق وتقسيم فترات العمل الميداني طيلة أيام الشهر الفضيل وإعداد الأعضاء والمشرفين لهذا العمل وبيان مدى أهمية الشراكة والتعاون بين الهيئة والجهات الأمنية وفق الاختصاصات.

من جانبه، أكّد مدير عام الفرع الدكتور سلطان بن محمد المطوع، خلال جولته التفقُّدية للمراكز، أهمية دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا سيَّما في هذه المواسم، لافتًا إلى أنّه من الواجب على الأعضاء العمل بأمانة وإخلاص والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللين.

في شأنٍ آخر، عقد مدير فرع الرئاسة العامة للهيئة بمحافظة الحجرة سعيد بن عبدان الزهرني اجتماعًا مع المحافظ عبدالرحمن بن منسي عصيدان، أمس الخميس؛ حيث جرى خلال اللقاء استعراض أعمال الهيئة بالمحافظة والخطط المستقبلية التطويرية التي تسهم في تفعيل دور الهيئة بالكامل وبحث كل ما تحتاجه من دعم سواءً في القوى البشرية أو الآلية حتى تستطيع القيام بمهامها بالشكل المطلوب والمميز.

