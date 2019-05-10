منبرا الحرمين مبادرات للوحدة وتعزيز الوسطية والاعتدال

وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفي أجواء روحانية، ونفوس مطمئنة مفعمة بالأيمان، أدت جموع المصلين من المواطنين والمقيمين والزوار والمعتمرين، أمس، صلاة أول جمعة في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام شاكرين الله عز وجل على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار.

وامتلأت أروقة وساحات وأدوار المسجد الحرام بالمصلين والزائرين والمعتمرين، الذين قدموا من داخل المملكة وخارجها لأداء مناسك العمرة وأداء صلاة الجمعة، واغتنام فضائل هذا الشهر الكريم بالإكثار من العبادات والتقرب إلى الله، حيث تمكن قاصدو بيت الله الحرام من المصلين والزوار و المعتمرين من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان وسط منظومة من الخدمات المتميزة التي حرصت الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية على تحقيقها وتوفيرها لهم بما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة.

كما أدى جموع المصلين من مواطنين ومقيمين صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ في رحاب المسجد النبوي بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان.

تزكية الأعمال

أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المسلمين بتقوى الله - عزوجل -، وتزكية الأعمال والأقوال في شهر القرآن بالتقوى والإخلاص والمبادرة بالتوبة قبل أن يؤخذ بالنواصْ.

وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس: إن الصيام تُرسٌ للمسلم من الخطايا والأوزار، ولأْمةٌ دون التلطُّخ بالأدران والأكدار، وجُنَّةٌ واقيةٌ من لهيب النار، ألا فلتجعلوا لِجوارحكم زمامًا من العقل والنُّهَى، ورقِيبًا من الورع والتُّقى، حفظًا للصيام عن النَّقص والانثلام، ولا يتحقق ذلك إلا بصوم الجوارح عن الموبقات والفوادح، وعفَّة اللسان عن اللغو والهذيان، وحفظ الكَلام عن الكِلام، وغضِّ البصر عن الحرام، وكبح الأقدام عن قبيح الإقدام، وبسْط نَدى الكَفْ، والتورُّع عن الأذى والكَفْ، والضراعة إلى الله بقلوب وَجِلَةٍ نقيَّة، وطَويَّاتٍ على صادق التوبة والإخلاص والتوحيد مطوية. وهل كفاء ذلك كله إلا المنازل العلى في جنات النعيم، فيا طوبى للصائمين القائمين.

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نبذ الأحقاد

وأضاف إمام وخطيب المسجد الحرام قائلاً: اجعلوا من شهر الصيام شهرًا للمبادرات، فما أجمل أن تنطلق مبادرة الاستعداد وحسن الاستقبال، وتجديد التوبة والإكثار من قراءة القرآن والتدبر، والتسامح والتصافي ونبذ الحسد والأحقاد، وسلامة الصدور والقلوب، ووضع السلاح بين الفُرقاء، والاجتماع وحسن الظن، والصدقة والإحسان، وأعمال الخير والبِرْ، والعناية بالأسرة وصلة الرحم، والاهتمام بالشباب والفتيات، وحسن التربية لهم، ووحدة الأمة والبعد عن الخلاف والفرقة، وتعزيز الوسطية والاعتدال، وتحقيق الأمن والسلام، والولاء والانتماء، واللُّحمة الوطنية، ولزوم الجماعة والإمامة، وحسن الختام، والعمل للجنة، والوقاية من النار، وحفظ الأوقات ومواثيق الشرف لمنصات التواصل وقنوات الفضاء والإعلام الجديد، وتسخير التقنية لخدمة الدين وأمن الأوطان.

الحذر من المبطلات

في المدنية المنورة، أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، المسلمين بمحاسبة النفس والاجتهاد في الطاعات والازدياد من الحسنات والمحافظة على ما أعان الله عليه ووفق من العمل الصالح، مؤكدًا أن الحذر من مبطلات الطاعات هو من السعادة والفلاح في الحياة وبعد الممات. وقال: إن المحاسبة للنفس تكون فيما مضى وفي يومك وفي مستقبلك بالتوبة من جميع الذنوب، وبالمحافظة على الصالحات من المبطلات وبالازدياد من الخيرات، كما أن الشقاوة والخذلان والخسران في اتباع الهوى وارتكاب المحرمات وترك الطاعات أو اقتراف ما يبطل الحسنات.

وأضاف قائلاً: ها أنتم ترون سرعة انقضاء الأيام والليالي وأن يوما مضى لن يعود بما فيه والعمر ما هو إلا ليال وأيام ثم ينزل الأجل وينقطع العمل، ويُعلم غرور الأمل، وإنكم في أوائل شهركم المبارك قد فتح الله لكم فيه من الخيرات أبوابا ويسر لكم أسبابا فادخلوا في أبواب الخيرات، واحذروا أبواب الموبقات والمهلكات.