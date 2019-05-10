وطرحت الوزارة لقطاع خدمة حجاج الداخل تقديم رغبات تخصيص 55 مخيماً هي مخيمات الاقتصادي "1" عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، من خلاله اختارت المنشآت 10 رغبات للتخصيص في مخيمات الاقتصادي "1"، بناءً على دليل الإجراءات التنظيمية الذي أصدرته وزارة الحج والعمرة في شهر شعبان استعداداً لموسم حج 1440هوالذي ينص على تنفيذ قرعة بين المنشآت التي تساوت في النقاط وتعارضت في رغبات التخصيص.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقباني أن تخصيص برنامج الاقتصادي "1" الذي يشهد تنافس 100 منشأة من قطاع خدمة حجاج الداخل ، انعكاس للطلب العالي الذي يشهده هذا البرنامج كل عام, مشيراً إلى أن برنامج الضيافة "البرنامج العام سابقا" لا تشمله القرعة لأن تخصيص مخيماته ثابت من عام 1438هـ، وأما برنامج الاقتصادي"2" -الميسر سابقاً- فستقام قرعة تخصيصه في الأيام القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح التنافس لـ 100 شركة ومؤسسة على مخيمات برنامج الاقتصادي 1 لحجاج الداخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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