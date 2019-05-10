السعودية اليوم / إصابة مسعف برصاصة في الرأس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية شرق خان يونس



غزة 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

أصيب مسعف برصاصة في الرأس خلال تقديمه المساعدة للجرحى اليوم برصاص الإحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة أن قناصة الاحتلال أطلقوا النار باتجاه المشاركين في مسيرة سلمية على الحدود الشرقية لخان يونس، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص بينهم مسعف كان يقوم بمساعدة الجرحى.

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19:53ت م

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