السعودية اليوم / سفارة المملكة لدى السودان تدشن افطار عابر طريق



الخرطوم 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

دشنت سفارة المملكة العربية

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر أثناء مشاركته بتوزيع الإفطار على المستفيدين أن الهدف من فكرة توزيع الإفطار هو دعم الأشقاء بالسودان وعابري الطريق خلال هذا الشهر الكريم، مؤكداً وقوف المملكة مع الشعب السوداني في جميع المجالات.

// انتهى //

19:50ت م

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الخرطوم 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واسدشنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى السودان اليوم افطار عابر طريق أمام السفارة بالخرطوم بالتعاون مع منظمة بواعث الخيرات الخيرية.وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر أثناء مشاركته بتوزيع الإفطار على المستفيدين أن الهدف من فكرة توزيع الإفطار هو دعم الأشقاء بالسودان وعابري الطريق خلال هذا الشهر الكريم، مؤكداً وقوف المملكة مع الشعب السوداني في جميع المجالات.// انتهى //19:50ت م0108

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