السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية وتصيب العشرات بالاختناق وطفل بعيار مطاطي



قلقيلية 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم مسيرة قرية كفر قدوم السلمية الأسبوعية شرق محافظة قلقيلية المناهضة للاستيطان، مما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق وطفل بعيار مطاطي.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص فور انطلاق المسيرة، بينما اعتلى عدد من الجنود أسطح منازل الفلسطينيين وأطلقوا الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة ما أدى لإصابة طفل بعيار مطاطي في الظهر والعشرات بالاختناق.

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19:38ت م

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