السعودية اليوم / سفير المملكة لدى سنغافورة يقيم مأدبة إفطار بحضور كبار المسؤولين السنغافورين والسفراء



سنغافورة 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح مأدبة الإفطار السنوية لشهر رمضان المبارك لعام 1440هـ، حضرها معالي وزير البيئة والموارد المائية الوزير المسؤول عن شئون المسلمين في سنغافورة ماساقوس ذو الكفل، وعدد من المسؤولين السنغافوريين، وسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين في سنغافورة.

كما حضر المأدبة رئيس المجلس الإسلامي السنغافوري الحاج محمد عالمي موسى، ومفتي جمهورية سنغافورة الدكتور محمد فطريس باكرم، وعدد من الإعلاميين السنغافوريين وقادة المراكز الإسلامية وأعضاء سفارة المملكة والملحقية الثقافية، وموظفي مكتب شركتي أرامكو وسابك، والمبتعثين السعوديين، وأبناء الجالية المسلمة في سنغافورة.

وأكد الوزير ذو الكفل في حديث على عمق العلاقات الثنائية بين المملكة وسنغافورة، معربًا عن تقديره للجهود التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لخدمة الاسلام والمسلمين بما في ذلك تسهيل أداء المعتمرين والحجاج.

كما أعرب عن شكره وامتنانه للمملكة على شحنة التمور المقدمة لسنغافورة لهذا العام والتي تبلغ 40 طناً من أنواع التمور.

// انتهى //

19:13ت م

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