السعودية اليوم / الدكتور آل مقبل يرفع الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم



‏الرياض 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

رفع الدكتور محمد بن سعود بن عبدالعزيز آل مقبل أسمى آيات التقدير والامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وعبر الدكتور آل المقبل عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الغالية ، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لتقديم المزيد من العطاء لما فيه خير للوطن, ودعم مسيرة التعليم التي تشهدها بلادنا المباركة في ظل الاهتمام الكبير التي تحظى به كافة القطاعات الحكومية في المملكة من لدن القيادة الرشيدة.

وعبر عن شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي نائبه على دعمهما المستمر لمنسوبي الوزارة, سائلًا الله العلي القدير أن يعينه على أداء الأمانة ويوفقه لخدمة دينه وملكه ووطنه.

// انتهى //

18:16ت م

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‏الرياض 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واسرفع الدكتور محمد بن سعود بن عبدالعزيز آل مقبل أسمى آيات التقدير والامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة "مستشار تعليمي" بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.وعبر الدكتور آل المقبل عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الغالية ، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لتقديم المزيد من العطاء لما فيه خير للوطن, ودعم مسيرة التعليم التي تشهدها بلادنا المباركة في ظل الاهتمام الكبير التي تحظى به كافة القطاعات الحكومية في المملكة من لدن القيادة الرشيدة.وعبر عن شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي نائبه على دعمهما المستمر لمنسوبي الوزارة, سائلًا الله العلي القدير أن يعينه على أداء الأمانة ويوفقه لخدمة دينه وملكه ووطنه.// انتهى //18:16ت م0095

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