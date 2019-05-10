السعودية اليوم / رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل يشيد بتدشين تطبيق مصحف المدينة النبوية



الرياض 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

أشاد رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل الدكتور عبد الحميد متولي بتدشين تطبيق "مصحف المدينة النبوية"، مشيراً إلى أن هذا التطبيق يخدم أهل القرآن، ويضاف إلى رصيد المملكة العربية

وقال فضيلته بهذه المناسبة : إن المملكة تعمل بشكل متواصل ودؤوب لتسهيل تعليم أمور الشريعة الإسلامية للمجتمعات المسلمة في شتي بقاع الأرض، مبيناً أن من نعم الله أن يتم هذا التدشين في شهر القرآن، وفي بلاد مهبط الوحي، وفي ليلة الجمعة أول جمعة من شهر رمضان، لكي يكون شاهداً على ما أنعم به الله تعالى من خير عميم لأهل هذه البقعة المباركة.

واستطرد الدكتور عبدالحميد متولي قائلاً : يسرني أن انتهز هذه الفرصة المباركة لنتوجه بكامل التبريكات بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم، وكذلك خالص الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقومان به من جهود جبارة لرفع لواء الإسلام، ورعاية للشؤون الإسلامية للمجتمعات المسلمة، مختتماً تصريحه بسؤال الله أن ينعم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام على شتى بقاع المعمورة، وأن يحفظ الله المملكة العربية السعودية من كل مكروه وسوء.

يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، دشن أمس في مقر الوزارة بمدينة الرياض، تطبيق "مصحف المدينة النبوية" الذي يطلقه المجمع في نسخته الأولى على منصتي "IOS، Android".

// انتهى //

18:16ت م

0093



الرياض 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واسأشاد رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل الدكتور عبد الحميد متولي بتدشين تطبيق "مصحف المدينة النبوية"، مشيراً إلى أن هذا التطبيق يخدم أهل القرآن، ويضاف إلى رصيد المملكة العربية السعودية ودورها الريادي في خدمة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.وقال فضيلته بهذه المناسبة : إن المملكة تعمل بشكل متواصل ودؤوب لتسهيل تعليم أمور الشريعة الإسلامية للمجتمعات المسلمة في شتي بقاع الأرض، مبيناً أن من نعم الله أن يتم هذا التدشين في شهر القرآن، وفي بلاد مهبط الوحي، وفي ليلة الجمعة أول جمعة من شهر رمضان، لكي يكون شاهداً على ما أنعم به الله تعالى من خير عميم لأهل هذه البقعة المباركة.واستطرد الدكتور عبدالحميد متولي قائلاً : يسرني أن انتهز هذه الفرصة المباركة لنتوجه بكامل التبريكات بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم، وكذلك خالص الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقومان به من جهود جبارة لرفع لواء الإسلام، ورعاية للشؤون الإسلامية للمجتمعات المسلمة، مختتماً تصريحه بسؤال الله أن ينعم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام على شتى بقاع المعمورة، وأن يحفظ الله المملكة العربية السعودية من كل مكروه وسوء.يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، دشن أمس في مقر الوزارة بمدينة الرياض، تطبيق "مصحف المدينة النبوية" الذي يطلقه المجمع في نسخته الأولى على منصتي "IOS، Android".// انتهى //18:16ت م0093

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل يشيد بتدشين تطبيق مصحف المدينة النبوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.