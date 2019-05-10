السعودية اليوم / رئيس المحكمة العامة بعرعر يزور جمعية ساعد الخيرية



عرعر 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

زار رئيس المحكمة العامة بعرعر فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن صالح الجنيدي أمس, مقر جمعية "ساعد" الخيرية بعرعر، حيث كان في استقباله مدير الجمعية صالح العطيفي.

واستمع الشيخ الجنيدي إلى شرح مفصل على تأسيس الجمعية وعن البرامج والأنشطة للمستفيدين.

وفي ختام الزيارة دون فضيلة الشيخ الجنيدي كلمته في سجل الزيارات، مثنيًا على الجهود المبذولة، فيما قدمت الجمعية درعاً تذكارياً للجنيدي بهذه المناسبة.

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18:15ت م

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