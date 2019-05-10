السعودية اليوم / مقتل جنديين فرنسيين خلال عملية تحرير رهائن في بوركينا فاسو



باريس 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

تمكنت القوات الخاصة الفرنسية من تحرير أربع رهائن هم فرنسيان وأمريكي وكوري جنوبي خلال عملية تدخل مركبة في شمال بوركينا فاسو قتل خلالها جنديان فرنسيان.

وأكدت الرئاسة الفرنسية في بيان تحرير الرهائن في عملية عسكرية قادتها القوات الفرنسية مساء الخميس الجمعة في شمال بوركينا فاسو, كما قُتل أربعة من الخاطفين خلال العملية.

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17:52ت م

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