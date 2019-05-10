السعودية اليوم / مقتل 6 مدنيين جراء انفجار قنبلة وسط أفغانستان



كابل 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

لقي ستة مدنيين حتفهم اليوم إثر اصطدمت المركبة التي كانت تقلهم بقنبلة زرعت على جانب طريق بإقليم دايكندي وسط أفغانستان.

وأفاد بيان نشره قصر الحاكم الإقليمي أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع في مقاطعة ناوميش.

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17:48ت م

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