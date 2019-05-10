السعودية اليوم / تدمير 5 مخابئ لإرهابيين وتوقيف 17 مهاجرا غير شرعيا في الجزائر



الجزائر 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

دمرت قوات الجيش الجزائري أمس خمسة مخابئ للجماعات الارهابية بمحافظة عين الدفلى جنوب غرب العاصمة الجزائر.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أنه موازاة مع ذلك عثرت القوات على جثة إرهابي مدفونة قريبا من أحد المخابئ.

وأوضح المصدر ذاته أن العملية مكنت أيضا من كشف وتدمير 7 قنابل مضادة للأفراد و5 قنابل مضادة للعربات وثلاثة قنابل محلية الصنع وكمية من المواد الغذائية.

من جهة أخرى أوقفت القوات الجزائرية والأمن الوطني بمحافظة تمنراست مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية، إضافة إلى 17 مهاجرا آخرين بتلمسان .

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17:43ت م

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