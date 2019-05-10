شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر العمرة: وصول 6.3 مليون معتمر ومغادرة 5.669.525 والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي إصدار 6.884.520 تأشيرة حتى 4 رمضان. وجاء مجموع المعتمرين القادمين 6.318.407 معتمرين، في حين بلغ عدد المتواجدين داخل المملكة 648.882، منهم 463.999 بمكة المكرمة، بينما يتواجد 184.883 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5.669.525 معتمرا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة. وسجل المؤشر وصول المعتمرين عبر 3 منافذ (الجوية 5.639.309 معتمرين، البرية 593.199 معتمرا، البحرية 85.899 معتمرا).
أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت باكستان 1.395.097، إندونيسيا 907.159، الهند 606.556، مصر 449.603، تركيا 295.399 معتمرا، الجزائر 287.179، اليمن 281.029، ماليزيا 264.497، العراق 244.746، الأردن 175.327 معتمرا.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر العمرة: وصول 6.3 مليون معتمر ومغادرة 5.669.525 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.