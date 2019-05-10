، "هيئة الرياضة" تدفع بـ100 شاب متطوع في الحرم المكي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقامت لهم دورات تدريبية مكثفة لتعليمهم على آلية العمل

يشارك 100 شاب في برنامج "خدمة المعتمرين" بالمسجد الحرام، ضمن برامج وأنشطة الهيئة العامة للرياضة ممثلة في الإدارة العامة للنشاطات الشبابية بوكالة شؤون الشباب، بواقع 12 ألف ساعة عمل خلال شهر رمضان المبارك.

واستقبلت "إدارة الهيئة" منذ حلول الشهر المبارك الشباب المشاركين بحفاوة بعد التأكد من بياناتهم الرسمية وتسليمهم الاحتياجات الخاصة للعمل التطوعي؛ إضافة إلى ذلك أقامت لهم دورات تدريبية مكثفة لتعليمهم على آلية العمل وما يوعّيهم ويثقفهم بكيفية التعامل مع الحشود وزوّار وقاصدي بيت الله الحرام في هذا الشهر الفضيل.

وقد تم توزيع 100 شاب في النقاط المركزية داخل الحرم المكي، بالتعاون مع الجمعيات ذات العلاقة؛ لتسهيل آلية سير المعتمرين بسهولة، وكذلك إرشاد التائهين، وغيرها من الخدمات التي تهتم براحة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام.