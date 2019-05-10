، "هيئة الرياضة" تدفع بـ100 شاب متطوع في الحرم المكي ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
يشارك 100 شاب في برنامج "خدمة المعتمرين" بالمسجد الحرام، ضمن برامج وأنشطة الهيئة العامة للرياضة ممثلة في الإدارة العامة للنشاطات الشبابية بوكالة شؤون الشباب، بواقع 12 ألف ساعة عمل خلال شهر رمضان المبارك.
واستقبلت "إدارة الهيئة" منذ حلول الشهر المبارك الشباب المشاركين بحفاوة بعد التأكد من بياناتهم الرسمية وتسليمهم الاحتياجات الخاصة للعمل التطوعي؛ إضافة إلى ذلك أقامت لهم دورات تدريبية مكثفة لتعليمهم على آلية العمل وما يوعّيهم ويثقفهم بكيفية التعامل مع الحشود وزوّار وقاصدي بيت الله الحرام في هذا الشهر الفضيل.
وقد تم توزيع 100 شاب في النقاط المركزية داخل الحرم المكي، بالتعاون مع الجمعيات ذات العلاقة؛ لتسهيل آلية سير المعتمرين بسهولة، وكذلك إرشاد التائهين، وغيرها من الخدمات التي تهتم براحة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام.
"هيئة الرياضة" تدفع بـ100 شاب متطوع في الحرم المكيعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-05-10
يشارك 100 شاب في برنامج "خدمة المعتمرين" بالمسجد الحرام، ضمن برامج وأنشطة الهيئة العامة للرياضة ممثلة في الإدارة العامة للنشاطات الشبابية بوكالة شؤون الشباب، بواقع 12 ألف ساعة عمل خلال شهر رمضان المبارك.
واستقبلت "إدارة الهيئة" منذ حلول الشهر المبارك الشباب المشاركين بحفاوة بعد التأكد من بياناتهم الرسمية وتسليمهم الاحتياجات الخاصة للعمل التطوعي؛ إضافة إلى ذلك أقامت لهم دورات تدريبية مكثفة لتعليمهم على آلية العمل وما يوعّيهم ويثقفهم بكيفية التعامل مع الحشود وزوّار وقاصدي بيت الله الحرام في هذا الشهر الفضيل.
وقد تم توزيع 100 شاب في النقاط المركزية داخل الحرم المكي، بالتعاون مع الجمعيات ذات العلاقة؛ لتسهيل آلية سير المعتمرين بسهولة، وكذلك إرشاد التائهين، وغيرها من الخدمات التي تهتم براحة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام.
10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440
07:00 PM
أقامت لهم دورات تدريبية مكثفة لتعليمهم على آلية العمل
يشارك 100 شاب في برنامج "خدمة المعتمرين" بالمسجد الحرام، ضمن برامج وأنشطة الهيئة العامة للرياضة ممثلة في الإدارة العامة للنشاطات الشبابية بوكالة شؤون الشباب، بواقع 12 ألف ساعة عمل خلال شهر رمضان المبارك.
واستقبلت "إدارة الهيئة" منذ حلول الشهر المبارك الشباب المشاركين بحفاوة بعد التأكد من بياناتهم الرسمية وتسليمهم الاحتياجات الخاصة للعمل التطوعي؛ إضافة إلى ذلك أقامت لهم دورات تدريبية مكثفة لتعليمهم على آلية العمل وما يوعّيهم ويثقفهم بكيفية التعامل مع الحشود وزوّار وقاصدي بيت الله الحرام في هذا الشهر الفضيل.
وقد تم توزيع 100 شاب في النقاط المركزية داخل الحرم المكي، بالتعاون مع الجمعيات ذات العلاقة؛ لتسهيل آلية سير المعتمرين بسهولة، وكذلك إرشاد التائهين، وغيرها من الخدمات التي تهتم براحة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام.
، "هيئة الرياضة" تدفع بـ100 شاب متطوع في الحرم المكي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "هيئة الرياضة" تدفع بـ100 شاب متطوع في الحرم المكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.