، "العمل والتنمية الاجتماعية" تفتتح معرض الأسر المنتجة بحائل "إنتاج" ،

محمد بن مسعود - الدمام - رئيس الجمعية يؤكد سلامة مصدره وعدالة سعره.. وهذه مواعيد العمل برمضان

افتتح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فريح بن محمد العياّد، أمس معرض جمعية الأسر المنتجة بحائل "إنتاج".

جاء ذلك بحضور مساعده لقطاع التنمية أحمد بن صالح الزامل، ورئيس الجمعية فيصل الرمالي، ومشعل عبدالرحمن المري مدير وحدة العلاقات العامة بفرع الوزارة ، وعدد من إعلاميي منطقة حائل، وأعضاء مجلس إدارة "إنتاج".

وأكدّ "الرمالي" في كلمة له، أن المعرض يأتي كأحد أهم منافذ البيع للأسر المنتجة التي تشرف عليها الجمعية، فيما يخلق روح التنافس بين تلك الأسر لتقديم أفضل المنتجات الغذائية، بعد أن وفرت الجمعية 63 رفاً لعرض تلك الأسر منتجاتها.

وأضاف أنه روعي في هذا المعرض، السعر المناسب للمشتري بعد ورود عدة ملاحظات بارتفاع أسعار الأسر المنتجة وأنه تم التشديد على طازجية الطعام المعروض وسلامة مصدره، وحصول الأسرة المنتجة للطعام على رخصة صحية من الجهات ذات العلاقة.

وأشار رئيس الجمعية، أن مؤسسة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية، دعمت الجمعية بقرابة المليون ريال، لتمويل مشاريعها، التي وصلت حتى الآن 96 مشروعاً أسريًا ناجحًا مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا عقد اتفاقيات مع عدة جهات تمويلية كبيرة، كصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، لتمويل مشاريع الأسر المستفيدة من الجمعية التي تسهم إن شاء الله في زيادة الاقتصاد المحلي لمنطقة حائل.

وبعد افتتاحه المعرض، نوه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل بالجهد الكبير الذي تقوم به "إنتاج" من نقل الرعوية إلى التنموية وإتاحة الفرصة لشباب وفتيات المنطقة للمساهمة في ذلك، لخلق حراك اقتصادي وتنوي بالمنطقة.

وفي رسالة وجهها "العيّاد" للإعلاميين، أكد خلالها أن لهم دورًا عظيمًا في دعم الجمعية ومستفيديها، وأن عليهم مسؤولية نشر كل ما منه دعم لهذه الجمعية ومستفيديها للوصول إلى رسالتها السامية .

تجدر الإشارة أن المعرض يقع في مقر "إنتاج" على الدائري الغربي، وأوقات العمل به خلال شهر رمضان المبارك من بعد صلاة العصر وحتى الإفطار، ومن الساعة الثامنة والنصف مساءً حتى الساعة 12 صباحًا.