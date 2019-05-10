، شاهد .. كيف تسبّب الغبار في تصادم ١٧ مركبة وشاحنة على طريق الطائف - الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - صاحبه انقطاع لـ"شبكة الجوال" و"التيار الكهربائي" في الحوميات.. واستنفار أمني وصحي وإسعافي

أظهرت مقاطع فيديو متداولة حجم الأضرار بالمركبات التي خلّفها الحادث المروري الجماعي الذي وقع مساء أمس بين ١٧ مركبة وشاحنة على طريق الطائف-الرياض، والذي أسفر عن تسجيل مجموعة من الإصابات وحالتَيْ وفاة.

الحادث الذي وقع بين ٨ شاحنات و٩ مركبات صغيرة، كان نتيجةً لتدنّي مستوى الرؤية بسبب الغبار، فيما وقع بالقرب منه ولذات السبب حادث آخر بين مجموعة من السيارات، ونتج عن الحادثين تسجيل ٢١ إصابة وحالتا وفاة.

الحوادث في المنطقة الواقعة بين مركز ظلم وقرية الحفيرة ومركز الحوميات؛ أبرز ضرورة تفاعل شركة الاتصالات السعودية لمعالجة خلل شبكة الجوال في قرية "الحفيرة" الواقعة على الطريق التي تغيب عنها شبكة الجوال، إضافة لأهمية دعم برج الجوال في مركز الحوميات ببطاريات احتياطية عقب تزامن الحادث مع انقطاع التيار الكهربائي، الذي تسبب أيضًا في توقُّف عمل برج الاتصالات في الحوميات؛ كون غياب شبكة الجوال يتسبّب في تأخير بلاغات الحوادث المرورية التي تقع في تلك المناطق.

يشار إلى أن مرور مركز ظلم باشر موقع الحادث وعمل على استكمال الإجراءات وإعادة حركة السير لطبيعتها، فيما باشرت الموقع فرق الدفاع المدني التي عملت على إنقاذ المحتجزين وباشرت الموقع فرق الهلال الأحمر بالحوميات وظلم، إضافة لفرق إسعافية من مستشفيات ظلم والمويه.

واستنفرت صحة الطائف طاقاتها عقب تلقيها البلاغ أمس؛ حيث وجهت ٦ فرق طبية ورفعت جاهزية مستشفيات ظلم والمويه والخرمة.

واستقبل مستشفى ظلم ١٨ مصابًا، واستقبل مستشفى المويه ٣ مصابين من الحادث الجماعي؛ حيث قدّمت لهم الإسعافات الأولية والخدمات والرعاية الطبية، وتم تنويم عدد من الحالات، فيما غادرت حالات أخرى بعد تلقّيها العلاج والاطمئنان عليها.