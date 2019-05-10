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بثّ الحساب الرسمي للأمن العام بتويتر، فديو صامتًا لتوعية المعتمرين أثناء اصطحاب أطفالهم للمسجد الحرام؛ يأتي ذلك للحد من ظاهرة فقدان الأطفال داخل أرض الحرم، والتي تشهد أعدادًا كبيرة، خاصة في موسم شهر رمضان.
وجاءت تغريدة للأمن العام: أخي المعتمر، احرص على تسجيل بيانات التواصل معك، واجعلها في كرت برفقة طفلك أثناء اصطحابه في المسجد الحرام.
الأمن العام يبثّ رسائل توعوية للحد من فقدان الأطفال داخل الحرمهادي العصيمي الخليج 365 2019-05-10
بثّ الحساب الرسمي للأمن العام بتويتر، فديو صامتًا لتوعية المعتمرين أثناء اصطحاب أطفالهم للمسجد الحرام؛ يأتي ذلك للحد من ظاهرة فقدان الأطفال داخل أرض الحرم، والتي تشهد أعدادًا كبيرة، خاصة في موسم شهر رمضان.
وجاءت تغريدة للأمن العام: أخي المعتمر، احرص على تسجيل بيانات التواصل معك، واجعلها في كرت برفقة طفلك أثناء اصطحابه في المسجد الحرام.
10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440
06:15 PM
طالب بتسجيل بيانات الأطفال وجعلها في كرت
بثّ الحساب الرسمي للأمن العام بتويتر، فديو صامتًا لتوعية المعتمرين أثناء اصطحاب أطفالهم للمسجد الحرام؛ يأتي ذلك للحد من ظاهرة فقدان الأطفال داخل أرض الحرم، والتي تشهد أعدادًا كبيرة، خاصة في موسم شهر رمضان.
وجاءت تغريدة للأمن العام: أخي المعتمر، احرص على تسجيل بيانات التواصل معك، واجعلها في كرت برفقة طفلك أثناء اصطحابه في المسجد الحرام.
، الأمن العام يبثّ رسائل توعوية للحد من فقدان الأطفال داخل الحرم ،
المصدر : الخليج 365
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