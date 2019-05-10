نظام نور برقم الهوية 1440…كيفية الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية و المتوسطة و الثانوية

نظام نور برقم الهوية 1440، وزارة التربية والتعليم تهنئ الطلاب والطالبات الناجحين والناجحات وتمنت لهم دوام التوفيق والنجاح. كما أكدت الوزارة انه يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور من الاستفادة من خدمات نور الإلكترونية المقدمة من قبل الوزارة. عن طريق الحساب الخاص بهم علي موقع نور الإلكتروني. ويتمكن الطلاب الناجين والطالبات الناجحات أيضا من معرفة جميع دراجاتهم بكل دقة وشفافية تامة من خلال الدخول إلي نظام نور برقم الجلوس وكتابة رقم الجلوس ومعرفة جميع الدراجات الخاصة بهم فور اعتمادها من الوزارة.

نظام نور برقم الهوية 1440

نظام نور برقم الهوية الوطنية أو نظام نور الإلكتروني هو البرنامج الذي تم تطويره بشكل تدريجي مدروس حتي يشمل العملية التعليمية لوزارة التربية والتعليم السعودية داخل المملكة وخارج المملكة. ويشمل كل الطلاب المستجدين والطلاب في المراحل الدراسية المتنوعة ” رياض الأطفال، الابتدائية، المتوسطة، الثانوية”. ويشمل أيضا الهيئات الإدارية العليا والمعلمين وجميع النواحي الخاصة بالعملية التعليمية داخل المملكة العربية السعودية والطلاب الوافدين. كما تم استخدام التطوير الإلكتروني في الكثير من المجالات الأخري مثل خدمة ابشر المرور للتعرف علي المخالفات وسدادها واستخراج رخص القيادة وأيضا سداد فواتير الكهرباء وخدمات أخري مثل خدمة ابشر الجوازات والتقديم في العديد من الوظائف المدنية والعسكرية داخل المملكة.

نظام نور برقم الهوية

يختص نظام نور بالطلاب وأولياء الأمور بشكل كبير للغاية ومن خلال نظام نور يمكنهم الوصول بسرعة كبيرة إلي النتائج فقط بضغطة واحدة من خلال أدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. كما يمكن عن طريق هذا النظام الذي يتم التحكم فيه عن طريق وزارة التربية والتعليم السعودية من إرسال رسائل نصية ألى كافة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والمدريين في حالة تحديث النظام أو في حالة قرار جديد بشأن عمليات النقل الداخلي أو الخارجي أو في حالة حالات النقل أو حالات اعتماد النتائج بشكل رسمي ورفعها علي موقع نور برقم الهوية المختص في ذلك.

نظام نور برقم السجل المدني

طرق جديدة وحصرية للحصول علي نتائج إيجابية وسريعة جدا من خلال الحصول علي أرقام الفصول الدراسية أو حذف الفصول والأقسام ونقل الطالب من مدرسة ألى أخري اقرب من المنزل أو التقديم في الأنشطة المختلفة أو التعرف علي حالات الغياب والحضور أو التعرف علي الحالات المرضية للطلاب يتم ذلك من خلال الدخول إلي نظام نور برقم السجل المدني ومعرفة حالات الطالب ومن خلال الربط الثنائي بين نظام نور وبين المدرس وبين ولي أمر الطالب. ولكن قبل نقل الطالب يجب التأكد من وجود الأماكن الفارغة في المدرسة التي ينوى الانتقال أليها أو وجود الأماكن الفارغة في الصل الدراسي الذي ينوي الانتقال ألية.

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