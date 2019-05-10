شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إمارة الجوف يُطلق «قناديل رمضانية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

نيابة عن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، افتتح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد، أمس (الخميس), برنامج «قناديل رمضانية» الذي تنظمه وتقيمه الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالجوف خلال شهر رمضان.

وبعد أن قام وكيل الإمارة بقص شريط الافتتاح، أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بالقرآن الكريم، ثم ألقى مدير ثقافة وفنون الجوف خالد بن عبدالرحمن العيسى، كلمة ألقاها نيابة عنه مدير العلاقات العامة بالجمعية عبدالرحمن البراهيم، رحب فيها بوكيل الإمارة والحضور, موضحاً أن البرنامج مستمر حتى اليوم التاسع عشر من الشهر الكريم، ويشتمل على فعاليات مختلفة تستهدف الأسرة والطفل، منها مسابقات ثقافية ومسابقات في التواصل الاجتماعي بجوائز نقدية قيمة، كما يستهدف العائلة في تنفيذ برامجه واستقبال الزوار للبرنامج، وصولاً لمعارض فنية عدة في الفن التشكيلي والتصوير، وركن تعريفي لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وفعاليات تتواكب مع الشهر الفضيل.

وأشار إلى أن الفعاليات ستنطلق وفق جدولها الذي يتم إعلانه تباعاً عبر القنوات الإلكترونية للجمعية بشكل يومي، من العاشرة والنصف مساءً وحتى الـ12 ونصف صباحاً.

بعد ذلك، كرَّم وكيل الإمارة الجهات الداعمة للبرنامج، ثم تجول في الأركان المشاركة، وزار الخيمة التي تضم عدداً من الفنانين والفنانات وورش العمل في الفن التشكيل والتصوير.