، "انزلي أنا أبيك" بداية حادثة المتحرش بـ"فتاة الخبر" أثناء تواجدها بسيارتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الخليج 365" تكشف التفاصيل.. لم تتقدم ببلاغ رسمي ورفضت الحديث لوسائل الإعلام

علمت "الخليج 365" بأن الفتاة التي تعرضت فجر اليوم للتحرش أثناء تواجدها بمركبتها في محافظة الخبر لم تتقدم بأي بلاغ رسمي للجهات المختصة حتى الآن، فيما اكتفت الفتاة بنشر قضيتها على منصات التواصل الاجتماعي فقط .

ورفضت الفتاة التحدث مع وسائل الإعلام مبررة قرارها "أن الهدف من نشر مقطع الفيديو يتمثل في القبض على المتحرش"، مشيرة بقولها: "الحكومة ما قصرت"، إشارة إلى التوجيه الذي أصدره النائب العام بالقبض على شخص تحرش بفتاة أثناء تواجدها بسيارتها .

وبدأت تفاصيل الحادثة حسب ما تداول بالوسم، في تمام الساعة الثانية عشرة فجر اليوم الجمعة في محافظة الخبر بالقرب من مجمع للمقاهي، وذلك عندما قدم الشاب إلى الفتاة أثناء تواجدها بمركبتها وقال لها "انزلي أنا أبيك"، وهددها إذا لم تفتح له باب المركبة. وقامت الفتاة بتصوير أفعال الشاب المشينة بهاتفها المحمول.

وكان مغردون قد أطلقوا وسم #متحرش_القصيبي الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاقات انتشارًا في المملكة منذ فجر اليوم، حيث تداول مقطع فيديو لشاب يقوم بالتحرش بالفتاة أثناء تواجدها بالمركبة، وأدان المغردون ما قام به "المتحرش" وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لمحاسبته.

من جانبها قالت النيابة العامة في بيان لها: بناءً على ما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو متداول لشخص يتحرش بفتاة أثناء تواجدها بسيارتها، أصدر النائب العام توجيهه بالقبض على الشخص المتحرش بعد التثبت من المقطع وكونه المعني بالسلوك الصادر محل التجريم طبقًا لنظام مكافحة جريمة التحرش، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.