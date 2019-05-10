، مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 6.3 مليون معتمر ،

محمد بن مسعود - الدمام - إصدار أكثر من 6.8 مليون تأشيرة عمرة

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 6.884.520 تأشيرة حتى تاريخ 4 رمضان لهذا العام، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 6.318.407 معتمرين، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 648.882 معتمرًا؛ منهم 463.999 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 184.883 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5.669.525 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في: عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة، إضافة إلى أعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10.744 موظفًا؛ منهم 8.888 من الذكور، و1.856 من الإناث.

وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية 5.639.309 معتمرين، وعن طريق المنافذ البرية 593.199 معتمرًا، وسجل وصول 85.899 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت على الترتيب: باكستان 1.395.097، تليها إندونيسيا 907.159، بعدها الهند 606.556، ثم مصر 449.603، وتركيا خامسًا 295.399 معتمرًا. وتأتي بعدها كلٍّ من: الجزائر 287.179، اليمن 281.029، ماليزيا 264.497، العراق 244.746، الأردن 175.327 معتمرًا.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.