، الصحة: لتلافي العطش الشديد أثناء الصيام.. تجنَّبوا الأطعمة ذات الأملاح العالية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - دعت "الصحة" إلى تجنُّب الأطعمة ذات الأملاح العالية، مبينة أنها تسبّب العطش الشديد خلال الصيام، جاء ذلك عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر ضمن سلسلة 30 رسالة رمضانية.
يُذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحثّ على اتباع السلوكيات السليمة.
الصحة: لتلافي العطش الشديد أثناء الصيام.. تجنَّبوا الأطعمة ذات الأملاح العاليةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-10
دعت "الصحة" إلى تجنُّب الأطعمة ذات الأملاح العالية، مبينة أنها تسبّب العطش الشديد خلال الصيام، جاء ذلك عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر ضمن سلسلة 30 رسالة رمضانية.
يُذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحثّ على اتباع السلوكيات السليمة.
10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440
05:14 PM
دعت "الصحة" إلى تجنُّب الأطعمة ذات الأملاح العالية، مبينة أنها تسبّب العطش الشديد خلال الصيام، جاء ذلك عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر ضمن سلسلة 30 رسالة رمضانية.
يُذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحثّ على اتباع السلوكيات السليمة.
، الصحة: لتلافي العطش الشديد أثناء الصيام.. تجنَّبوا الأطعمة ذات الأملاح العالية ،
المصدر : الخليج 365
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