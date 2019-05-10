، وفاة مدير الهلال الأحمر بتبوك أثناء توجهه لتشييع والده ،

محمد بن مسعود - الدمام - صُلّي عليهما بعد الجمعة اليوم.. ودُفنا في مقبرة القريات

ووري جثمان مدير هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، حسين غالب البلوي، ووالده، الثرى في مقبرة القريات، بعد أن صُلّي عليهما اليوم الجمعة في جامع الملك فهد، الذي اكتظ بالمصلين من أهالي المحافظة ومحبي "البلوي" وزملائه من الهلال الأحمر بالمنطقة الشمالية.

وكان "البلوي" قد تُوفي بعد ساعات قليلة من وفاة والده؛ حيث تعرّض لحادث مروري على طريق المعظم بالقرب من مدينة تبوك مساء أمس، أثناء توجهه للمشاركة في تشييع والده الذي توفي بمحافظة القريات بسبب مرض عضال ألمّ به.

وقد باشر الحادث فرقة من الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك بعد تلقيها بلاغًا عن حادث مروري من بينهم مساعده السابق خالد الصالح.

وقد شكّلت وفاة "البلوي" صدمة كبيرة بين زملائه في المنطقة والقطاعات الأخرى ومحبيه؛ حيث عُرِف عنه بِره بوالديه وابتسامته الدائمة ونُبل أخلاقه.

وتتقدم "الخليج 365" بخالص العزاء والمواساة إلى أبناء الفقيد.