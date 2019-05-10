، وفاة مدير الهلال الأحمر بتبوك أثناء توجهه لتشييع والده ،

- 1/2
- 2/2
ووري جثمان مدير هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، حسين غالب البلوي، ووالده، الثرى في مقبرة القريات، بعد أن صُلّي عليهما اليوم الجمعة في جامع الملك فهد، الذي اكتظ بالمصلين من أهالي المحافظة ومحبي "البلوي" وزملائه من الهلال الأحمر بالمنطقة الشمالية.
وكان "البلوي" قد تُوفي بعد ساعات قليلة من وفاة والده؛ حيث تعرّض لحادث مروري على طريق المعظم بالقرب من مدينة تبوك مساء أمس، أثناء توجهه للمشاركة في تشييع والده الذي توفي بمحافظة القريات بسبب مرض عضال ألمّ به.
وقد باشر الحادث فرقة من الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك بعد تلقيها بلاغًا عن حادث مروري من بينهم مساعده السابق خالد الصالح.
وقد شكّلت وفاة "البلوي" صدمة كبيرة بين زملائه في المنطقة والقطاعات الأخرى ومحبيه؛ حيث عُرِف عنه بِره بوالديه وابتسامته الدائمة ونُبل أخلاقه.
وتتقدم "الخليج 365" بخالص العزاء والمواساة إلى أبناء الفقيد.
وفاة مدير الهلال الأحمر بتبوك أثناء توجهه لتشييع والدهبدر الجبل الخليج 365 2019-05-10
ووري جثمان مدير هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، حسين غالب البلوي، ووالده، الثرى في مقبرة القريات، بعد أن صُلّي عليهما اليوم الجمعة في جامع الملك فهد، الذي اكتظ بالمصلين من أهالي المحافظة ومحبي "البلوي" وزملائه من الهلال الأحمر بالمنطقة الشمالية.
وكان "البلوي" قد تُوفي بعد ساعات قليلة من وفاة والده؛ حيث تعرّض لحادث مروري على طريق المعظم بالقرب من مدينة تبوك مساء أمس، أثناء توجهه للمشاركة في تشييع والده الذي توفي بمحافظة القريات بسبب مرض عضال ألمّ به.
وقد باشر الحادث فرقة من الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك بعد تلقيها بلاغًا عن حادث مروري من بينهم مساعده السابق خالد الصالح.
وقد شكّلت وفاة "البلوي" صدمة كبيرة بين زملائه في المنطقة والقطاعات الأخرى ومحبيه؛ حيث عُرِف عنه بِره بوالديه وابتسامته الدائمة ونُبل أخلاقه.
وتتقدم "الخليج 365" بخالص العزاء والمواساة إلى أبناء الفقيد.
10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440
04:56 PM
10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440
05:04 PM
صُلّي عليهما بعد الجمعة اليوم.. ودُفنا في مقبرة القريات
ووري جثمان مدير هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، حسين غالب البلوي، ووالده، الثرى في مقبرة القريات، بعد أن صُلّي عليهما اليوم الجمعة في جامع الملك فهد، الذي اكتظ بالمصلين من أهالي المحافظة ومحبي "البلوي" وزملائه من الهلال الأحمر بالمنطقة الشمالية.
وكان "البلوي" قد تُوفي بعد ساعات قليلة من وفاة والده؛ حيث تعرّض لحادث مروري على طريق المعظم بالقرب من مدينة تبوك مساء أمس، أثناء توجهه للمشاركة في تشييع والده الذي توفي بمحافظة القريات بسبب مرض عضال ألمّ به.
وقد باشر الحادث فرقة من الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك بعد تلقيها بلاغًا عن حادث مروري من بينهم مساعده السابق خالد الصالح.
وقد شكّلت وفاة "البلوي" صدمة كبيرة بين زملائه في المنطقة والقطاعات الأخرى ومحبيه؛ حيث عُرِف عنه بِره بوالديه وابتسامته الدائمة ونُبل أخلاقه.
وتتقدم "الخليج 365" بخالص العزاء والمواساة إلى أبناء الفقيد.
، وفاة مدير الهلال الأحمر بتبوك أثناء توجهه لتشييع والده ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مدير الهلال الأحمر بتبوك أثناء توجهه لتشييع والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.