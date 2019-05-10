محمد بن مسعود - الدمام - غرق 70 مهاجرًا على الأقل قبالة ساحل تونس وإنقاذ 16 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-10 ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن ما لا يقل عن 70 مهاجرًا لقوا حتفهم، اليوم الجمعة، عندما انقلب قاربهم في المياه الدولية قبالة سواحل تونس؛ بينما تم إنقاذ 16 آخرين. 10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440 04:35 PM Advertisements ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن ما لا يقل عن 70 مهاجرًا لقوا حتفهم، اليوم الجمعة، عندما انقلب قاربهم في المياه الدولية قبالة سواحل تونس؛ بينما تم إنقاذ 16 آخرين. ، غرق 70 مهاجرًا على الأقل قبالة ساحل تونس وإنقاذ 16 ،

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