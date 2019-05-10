، رئيس "علماء باكستان" يتحدث عن عمل جبار يسطره التاريخ للسعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - نوّه بجهود مجمع الملك فهد وقال: مواكبة للتقنية.. المملكة تضرب أروع الأمثلة

أكد رئيس مجلس علماء باكستان الدكتور طاهر محمود أشرفي، أن تطبيق مصحف المدينة النبوية الذي أطلقه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على منصات "أبل، وأندرويد" سوف يخدم مسلمي العالم غير الناطقين بالعربية، ويسطره التاريخ بمداد من ذهب للدولة السعودية التي ضربت أروع الأمثلة في العناية بالقرآن العظيم.

وأضاف "الأشرفي": "المملكة العربية السعودية تُواصل عطاءاتها الكبيرة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية؛ منوهًا بجهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الذي يعد صرحًا إسلاميًّا يخدم القرآن الكريم على مستوى العالم والذي تم من خلاله طباعة توزيع ملايين النسخ من المصاحف وترجمة معاني القرآن الكريم بلغات عالمية".

وأردف: "تطبيق المصحف مواكبة للعلم والتقنية الحديثة، ويسهّل على الناس قراءة كتاب الله أينما كانوا بأقل المجهود، ولا شك أن الجوال في العصر الحالي أصبح من الضروريات.. وتسهيل الناس لقراءة كتاب الله عمل جبار يُرضي الله سبحانه وتعالى".

وأشاد "أشرفي" بجهود وحرص وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في خدمة الإسلام والمسلمين وتسهيله كل الصعوبات من أجل نشر كتاب الله في العالم.

وتابع: "هذا المشروع يمثّل نقلةً نوعية كبيرة في إيصال الدعوة للجميع في أنحاء العالم، وإننا في مجلس العلماء نَدين للسعودية بالفضل؛ إذ نابت عن الأمة في خدمة الإسلام والمسلمين؛ سائلًا الله أن يمُنّ على المملكة العربية السعودية بالخير والأمن والأمان".

واختتم رئيس مجلس علماء باكستان، تصريحه بشكر الله ثم شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- على خدمتهم للإسلام والمسلمين، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على تدشينه هذا التطبيق الذي سيكون تطبيق خير وبركة للإسلام والمسلمين.