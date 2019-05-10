محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (٩١١)، من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاءٍ متفرقة من طرق: الطائف، الرياض، الخرمة، رنية، الساحل. ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر لسلامة مرتادي الطرق. "٩١١" ينبّه من تدني مدى الرؤية في طرق الطائف والخرمة ورنية والساحل عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-10 نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (٩١١)، من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاءٍ متفرقة من طرق: الطائف، الرياض، الخرمة، رنية، الساحل. ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر لسلامة مرتادي الطرق. Advertisements 10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440 04:24 PM نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (٩١١)، من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاءٍ متفرقة من طرق: الطائف، الرياض، الخرمة، رنية، الساحل. ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر لسلامة مرتادي الطرق. ، "٩١١" ينبّه من تدني مدى الرؤية في طرق الطائف والخرمة ورنية والساحل ،

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