محمد بن مسعود - الدمام - قدّمت مساهمتها في مبادرة "شهداؤنا لن ننساكم 2" تبرعت شركة تانيا للمياه بمبلغ 100 ألف ريال، لمصلحة حملة تفريج السجناء بمحافظة الخرج. وذكر مسؤولو الشركة أن هذه المساهمة تعد واجباً من واجباتهم تجاه المجتمع وأهل المنطقة تحديداً، داعين الله أن تؤتي الحملة ثمارها وتفرج الكربة وكرب المسلمين جميعاً. وسلّمت شركة تانيا دعمها لمبادرة "شهداؤنا لن ننساكم 2"، على أن يتم التنسيق مع المساجد وتوزيع هذه المياه كصدقة عن شهداء الوطن ووالديهم. يأتي ذلك في إطار مسؤولية الشركة الاجتماعية تجاه المجتمع والوطن. شركة "تانيا" تدعم حملة الإفراج عن السجناء بالخرج صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-10 تبرعت شركة تانيا للمياه بمبلغ 100 ألف ريال، لمصلحة حملة تفريج السجناء بمحافظة الخرج. وذكر مسؤولو الشركة أن هذه المساهمة تعد واجباً من واجباتهم تجاه المجتمع وأهل المنطقة تحديداً، داعين الله أن تؤتي الحملة ثمارها وتفرج الكربة وكرب المسلمين جميعاً. وسلّمت شركة تانيا دعمها لمبادرة "شهداؤنا لن ننساكم 2"، على أن يتم التنسيق مع المساجد وتوزيع هذه المياه كصدقة عن شهداء الوطن ووالديهم. Advertisements يأتي ذلك في إطار مسؤولية الشركة الاجتماعية تجاه المجتمع والوطن. 10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440 04:15 PM قدّمت مساهمتها في مبادرة "شهداؤنا لن ننساكم 2" قدّمت مساهمتها في مبادرة "شهداؤنا لن ننساكم 2" تبرعت شركة تانيا للمياه بمبلغ 100 ألف ريال، لمصلحة حملة تفريج السجناء بمحافظة الخرج. وذكر مسؤولو الشركة أن هذه المساهمة تعد واجباً من واجباتهم تجاه المجتمع وأهل المنطقة تحديداً، داعين الله أن تؤتي الحملة ثمارها وتفرج الكربة وكرب المسلمين جميعاً. وسلّمت شركة تانيا دعمها لمبادرة "شهداؤنا لن ننساكم 2"، على أن يتم التنسيق مع المساجد وتوزيع هذه المياه كصدقة عن شهداء الوطن ووالديهم. يأتي ذلك في إطار مسؤولية الشركة الاجتماعية تجاه المجتمع والوطن. ، شركة "تانيا" تدعم حملة الإفراج عن السجناء بالخرج ،

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