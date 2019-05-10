بالأسماء.. الوليد بن طلال يعلن تسليم الدفعة الـ11 لمستفيدي مشروعي الإسكان والسيارات

أعلن الأمير الوليد بن طلال اليوم (الجمعة)، تسليم مؤسسة “الوليد للإنسانية” الدفعة الـ11 من مشروعي الوليد للإنسانية للإسكان والسيارات التنموي، للمواطنين، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك. وتضمنت الدفعة الـ11: 100 مستفيد لبرنامج الإسكان، و250 مستفيداً لبرنامج السيارات، وجاء أغلب المستفيدين المعلنة أسماؤهم من الرياض إضافةً إلى بعض المستفيدين من مناطق أخرى.

وكانت “الوليد الإنسانية” قد أعلنت عن مشروعين خيريين لتوفير الإسكان والسيارات للمستفيدين، لتخصيص 10 آلاف مسكن و10 آلاف سيارة لـ100 ألف مواطن ومواطنة على مدى 10 سنوات. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من المشروعين حتى الدفعة العاشرة أكثر من 21 ألف مستفيد من الفئات الأكثر احتياجاً، حيث بلغ عدد مستفيدي مشروع الإسكان 14,488 مستفيدًا، وعدد مستفيدي مشروع السيارات 6,682 مستفيدًا.

أسماء مستفيدي الدفعة الـ11 لبرنامجي الإسكان والسيارات