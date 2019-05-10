تضم مكتبة المسجد النبوي الشريف العديد من العلوم الإسلامية والإنسانية وبعض المخطوطات النادرة. وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أن المكتبة تضم الكثير من الخدمات والعديد من المراجع بلغات عدة، وليست الكتب حكراً على اللغة العربية فقط.
ويوجد في المكتبة أجهزة الحاسب الآلي والخدمات التقنية لتساعد الباحث على الحصول على المعلومة بكل يسر وسهولة. ويوجد في المكتبة مخطوطات عمرها أكثر من ١٠٠٠ عام، كما تحتوي على أكثر من ١٧٠ ألف قطعة، وتعمل على مدار الساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مخطوطات عمرها ألف عام في مكتبة المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.