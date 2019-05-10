النائب العام يوجه بسرعة القبض على متحرش بفتاة أثناء تواجدها بسيارتها

بناءً على ما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو متداول لشخص يتحرش بفتاة أثناء تواجدها بسيارتها،

أصدر النائب العام توجيهه بالقبض على الشخص المتحرش بعد التثبت من المقطع و كونه المعني بالسلوك الصادر محل التجريم طبقًا لنظام مكافحة جريمة التحرش ،واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه وفق النظام.